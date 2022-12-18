Росіяни обстріляли громаду у Нікопольському районі. Партизани попереджають про нову атаку

За попередніми даними, постраждалих немає.

Сьогодні окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Зазначається, що під обстрілами окупантів опинилася Марганецька громада. Рятувальники вже оглядають місця вибухів. Попередньо, в результаті атаки ніхто не постраждав.

"За інформацією партизанів, ординці готуються до повторного обстрілу, тож прошу мешканців прибережних територій провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін", – наголосив Євтушенко.

Нагадаємо, сьогодні окупанти сім годин поспіль обстрілювали Оріхів на Запоріжжі.