​В Євросоюзі досягли угоди щодо реформи системи торгівлі викидами

Викиди в рамках ETS мають бути скорочені на 62% до 2030 року в порівнянні з показником 2005 року.

Європарламент та уряди країн-членів ЄС досягли домовленості щодо реформування системи торгівлі викидами (ETS) для подальшого скорочення викидів промисловістю та збільшення інвестицій в екологічно безпечні технології.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зокрема, учасники переговорів після понад 24 годин напружених дебатів домовилися, що викиди в рамках ETS мають бути скорочені на 62% до 2030 року в порівнянні з показником 2005 року, що більше попереднього цільового показника в 43%.

Одним із найважливіших положень угоди є поступове скасування чинних “безкоштовних квот” для галузей промисловості з високим попитом на енергію, такими як виробники сталі й цементу. У 2026 році безкоштовні квоти будуть скорочені на 2,5%, у 2027 – на 5%, 2028 – ще на 10% і врешті-решт у 2034 році повністю ліквідовані.

Торгівля викидами буде поступово розширена на сектор морських перевезень, внутрішньоєвропейські рейси та установки для спалювання побутових відходів.

При цьому, так званий “прикордонний податок на викиди вуглецю”, який накладає екологічні стандарти на імпорт товарів до ЄС на основі викидів вуглецю, пов’язаних із їхнім виробництвом, повинен компенсувати скорочення безкоштовних квот і дозволити промисловості конкурувати з більшими забруднювачами-конкурентами поза ЄС.

Угода також має на меті з 2027 року зобов’язати домогосподарства платити за викиди, пов’язані з опаленням житла викопним паливом і газом. Проте впровадження цього положення може бути відкладено на один рік, якщо ціни на енергоносії будуть занадто високими.

З метою допомогти вразливим домогосподарствам і підприємствам пережити кризу цін на енергоносії також передбачається створення Соціального кліматичного фонду.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав учасників саміту ООН з біорізноманіття зупинити “оргію руйнування” планети.