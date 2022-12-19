Енергоатом виведе в ремонт один з енергоблоків

Станом на 18 грудня робота одного з дев’яти атомних енергоблоків, розташованих на території України, була обмежена.

НАЕК “Енергоатом” виведе у ремонт енергоблок на одній з атомних електростанцій.

Про це Енергоатом повідомляє у Telegram.

"На період, поки відновлюватимуть готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, Енергоатом вирішив вивести один енергоблок у ремонт, щоб усунути зауваження", – йдеться у повідомленні.

На якій з АЕС проводитимуть ремонт, не розголошується.

Станом на 18 грудня в енергосистемі України працювали всі 9 атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, роботу одного з них обмежили на 600 МВт.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ завершили роботу на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.