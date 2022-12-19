У Сєвєродонецьку лишаються близько 7 тис. цивільних

У місті не працює каналізація, немає опалення.

В окупованому Сєвєродонецьку Луганської області залишаються близько 7 тисяч цивільного населення.

Про це сказав голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, інформує Радіо Свобода.

«Постачання гуманітарних наборів окупаційною владою в якійсь мірі організоване, щось завозиться їхніми благодійними фондами. Але у мінімальній кількості і, здебільшого, під приїзд журналістів. Наскільки мені відомо, люди, які намагалися приїхати до міста, не залишалися там: залишилися одиниці, які були вимушені (це зробити) через особисті обставини. Люди приїхали, спробували якось відновити своє житло, але поїхали, тому що умов у місті немає», – розповів він.

За його словами, проживати в місті сьогодні «практично неможливо» – не працює каналізація, немає опалення, зруйновані або пошкоджені будинки.

Виїзд із Сєвєродонецька, як і з інших окупованих міст, можливий зараз лише через Росію.

За офіційними даними, до повномасштабного вторгнення в Сєвєродонецькій міській громаді проживали понад 115 тисяч людей.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку загарбниками заміновано території, у житлових кварталах розмінування не здійснювали.

Раніше в тимчасово окупованому росіянами Сєвєродонецьку було розгорнуто табір підготовки мобілізованих.