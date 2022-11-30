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Окупанти замінували територію навколо Сєвєродонецька

Біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди.

Окупанти замінували територію навколо Сєвєродонецька
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області загарбниками заміновано території, у житлових кварталах розмінування не здійснювали.

Про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, інформує Луганська ОВА.

"У колаборантів в місті напружений стан через наближення лінії фронту. Чекаємо на добрі новини від ЗСУ. Напередодні зими до Сєверодонецька нагнали робітників, аби підключити окремі будинки до комунікацій", - йдеться в повідомленні.

За його словами, територія навколо міста замінована окупантами.

"У житлових кварталах систематичного розмінування не проводили. Біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди", - сказав Стрюк.

Нагадаємо, що російські окупанти вивезли сучасне медичне обладнання з лікарні у Сєвєродонецьку у Луганській області.

Раніше в тимчасово окупованому росіянами Сєвєродонецьку було розгорнуто табір підготовки мобілізованих.

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