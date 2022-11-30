Окупанти замінували територію навколо Сєвєродонецька

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області загарбниками заміновано території, у житлових кварталах розмінування не здійснювали.
Про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, інформує Луганська ОВА.
"У колаборантів в місті напружений стан через наближення лінії фронту. Чекаємо на добрі новини від ЗСУ. Напередодні зими до Сєверодонецька нагнали робітників, аби підключити окремі будинки до комунікацій", - йдеться в повідомленні.
За його словами, територія навколо міста замінована окупантами.
"У житлових кварталах систематичного розмінування не проводили. Біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди", - сказав Стрюк.
Нагадаємо, що російські окупанти вивезли сучасне медичне обладнання з лікарні у Сєвєродонецьку у Луганській області.
Раніше в тимчасово окупованому росіянами Сєвєродонецьку було розгорнуто табір підготовки мобілізованих.