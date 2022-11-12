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Окупанти вивезли обладнання з лікарні у Сєвєродонецьку

Остерігаються наближення ЗСУ.

Окупанти вивезли обладнання з лікарні у Сєвєродонецьку
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти вивезли сучасне медичне обладнання з лікарні у Сєвєродонецьку у Луганській області.

Про це у Телеграм повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Із лікарні в Сєвєродонецьку вони вивезли практично все сучасне обладнання, лишивши медичних працівників, які погодились співпрацювати з окупантами, фактично наодинці із засобами надання первинної допомоги. Що вивезли – то погано. Але це є добрим знаком – ворог остерігається наближення ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, українська авіація в Луганській області протягом минулої доби завдала по росіянам 16 ударів. Тричі зуміли влучити по позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Також за минулу добу українці збили щонайменше один ворожий БпЛА "Орлан".

Нагадаємо, що у деяких громадах Луганської області посилюються фільтраційні заходи: зрадників і неблагонадійних почати шукати навіть серед колаборантів.

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