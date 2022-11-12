Учора окупанти обстріляли три райони Харківщини: пошкоджені господарства, поранено літню жінку

ЗСУ відбили дві атаки росіян у Куп’янському районі.

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В селі Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджені об'єкти фермерських господарств, сталися пожежі. Без постраждалих.

“В Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення двоє хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, їхній стан медики оцінюють як середній”, – йдеться у повідомленні.

В Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 294 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Куп'янського району.

Нагадаємо, 10 листопада ворог обстрілював з мінометів і артилерії прикордонні села Харківщини.