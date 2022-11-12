Українське Радіо повідомлятиме про повітряні тривоги у звільненому Херсоні

Воно цілодобово мовить на фм-частоті 92 МГц (FM) і на середніх хвилях 1278 кГц (AM).

Оскільки у звільненому Херсоні відсутня електроенергія, про повітряні тривоги жителів міста повідомлятиме Українське Радіо.

Про це Українське Радіо повідомило у Facebook.

“У деокупованому Херсоні Українське Радіо мовить на фм-частоті 92 МГц (FM) і на середніх хвилях 1278 кГц (AM). Слухайте нас цілодобово. Оскільки в Херсоні відсутня електроенергія – ми повідомимо вас про повітряні тривоги на цих частотах”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на півночі Херсонщини (Нововоронцовка, Давидів Брід, Велика Олександрівка, Велика Лепетиха) також чути Українське Радіо на частоті 103 МГц (FM) та Радіо Культура 90 МГц.

На межі Миколаївської та Херсонської областей в бік Миколаєва слухайте Радіо Промінь на 88.8 та Радіо Культура на 100.1.

Нагадаємо, учора Херсон повернувся під контроль України, в місто зайшли українські військові.