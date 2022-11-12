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Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України, - посол Брінк

Дипломати ведучих країн підтримують Україну.

Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України, - посол Брінк
Фото: sk.usembassy.gov

Посла США в Україні Бріджит Брінк надихають новини про звільнення Херсона, повідомила вона у Twitter.

“Росія могла б завершити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України”, - зазначила Брінк.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що звільнення Херсона є черговою найочікуванішою перемогою Збройних Сил України. А президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з поверненням Херсона.

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