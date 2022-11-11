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У Литві зібрали кошти на придбання морського дрона для України

Литовці самі оберуть для нього ім'я.

У Литві зібрали кошти на придбання морського дрона для України
Фото: marijampole.lt

У Литві зібрали 250 000 доларів на придбання морського дрона для України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Литовський журналіст Андрюс Тапінас разом із народом Литви зібрав 250 000 доларів. Їх передадуть через UNITED24. Наші литовські друзі самі оберуть ім’я для дрону", - написав Федоров на своїх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

В межах платформи United24 було зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон".

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