Старшому слідчому ДБР з Миколаєва повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Він безпідставно вилучив, а потім повернув $716 тисяч затриманому на митниці.

Старшому слідчому Миколаївського територіального управління Державного бюро розслідувань сьогодні оголосили підозру у зловживанні владою/службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Як встановило слідство, у березні року на одному з пунктів пропуску в Одеській області в українця виявили $716 тисяч, які чоловік намагався незаконно перевезти до ЄС.

"Під час складання працівниками митниці протоколу про порушення правил, що передбачає безальтернативне вилучення грошових коштів, до пункту пропуску прибув старший слідчий ДБР. Він втрутився в процес та без жодних законних підстав вилучив 716 тис. дол. США. Згодом підозрюваний посадовець незаконно повернув громадянину вилучені гроші, які були предметом справи про адмінправопорушення та перебували у розпорядженні митних органів", - розповіли в НАБУ.

У липні суд визнав затриманого на митниці винним та розпорядився сплатити штраф і конфіскувати вилучені 716 тис. дол. Однак виконати судове рішення не вдалося, бо винуватець отримав свої гроші від співробітника ДБР.

За розслідування цих фактів узялися детективи НАБУ.

Нагадаємо, нещодавно на корупції викрили ексочільника Держприкордонслужби, його підлеглого і компанію-забудовницю. А суддю Київського окружного адмінсуду підозрюють у недекларуванні "через релігійні переконання".