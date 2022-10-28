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На корупції викрили ексочільника Держприкордонслужби, його підлеглого і компанію-забудовницю, - НАБУ

Фірма мала збудувати і передати ДПСУ в першому півріччі 2019 року 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

На корупції викрили ексочільника Держприкордонслужби, його підлеглого і компанію-забудовницю, - НАБУ
Фото: nabu.gov.ua

Сьогодні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишнім голові Державної прикордонної служби, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, а також директору приватної компанії-забудовниці.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

Підозрюваних звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду в розмірі понад 10,68 млн грн. 

"Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові", - розповіли в НАБУ.

Фірма продала стороннім покупцям квартири, які були призначені для прикордонників. Тож запропонувала тодішньому очільнику Держприкордонслужби "заміну". Підозрюваний погодився.

"Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер", - додали в Національному антикорупційному бюро.

Нагадаємо, екснардепу Олександрові Грановському повідомили про підозру в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. А колишнього народного депутата й голову Рахункової палати Валерія Пацкана звинувачують у тому, що він за понад шість місяців незаконно одержав 117,65 тис. грн компенсації за житло.

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