Мешканцям прифронтових територій доставлятимуть безкоштовні дрова

На забезпечення населення прифронтових регіонів деревиною уряд виділив майже 563 млн гривень.

Розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей: Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської.

Про це сьогодні йшлося на нараді під головуванням віцепрем’єрки України Ірини Верещук, повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Зазначається, що допомогу передусім надаватимуть вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.

З початку наступного тижня дрова адресно доставлятимуть у звільнені громади Херсонської області.

Налагоджено логістику відправки паливної деревини і в інші області. Три з них Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька – отримають понад тисячу вагонів дров потягами Укрзалізниці. В решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.

Нагадаємо, цьогоріч попит на дрова зріс удвічі на фоні відмови України від російських енергоносіїв.