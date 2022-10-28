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Тільки 100 працівників ЗАЕС з 6 700 погодилися співпрацювати з росіянами, – Енергоатом

Переважна більшість з тих, хто погодився – зробили це під тиском.

Тільки 100 працівників ЗАЕС з 6 700 погодилися співпрацювати з росіянами, – Енергоатом
Фото: Енергоатом

Російським окупантам не вдалося змусити працівників Запорізької АЕС масово укладати контракти з Росатомом.

Про це компанія Енергоатом повідомила у Telegram.  

Згідно з повідомленням, росіяни вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти із фейковим підприємством АО “Экплуатирующая организация “Запорожская АЭС”, яким керує Росатом.

 

“Насправді з 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, “погодилися” під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію”, – йдеться у повідомленні.

Більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання контрактів.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни формують списки працівників ЗАЕС, які підписали контракти з Росатомом.

Нагадаємо, 17 жовтня росіяни затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

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