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Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

“Додаткові санкції є необхідною відповіддю на жорстоку війну Росії та незаконну анексію чотирьох областей України”.

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Прапор Норвегії

У п’ятницю, 28 жовтня, Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Російської Федерації та її режиму.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Згідно з повідомленням, Норвегія і Євросоюз знову накладають санкції на РФ, щоб чинити тиск на російський уряд і його прихильників.

“Додаткові санкції є необхідною відповіддю на жорстоку війну Росії та незаконну анексію чотирьох областей України”, – заявила голова МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

 

Вона уточнила, що запроваджені санкції мають на меті зменшити здатність РФ фінансувати незаконну війну в Україні. Новий пакет санкцій ще більше посилює обмеження щодо важливих для Росії товарів і послуг. Він також передбачає санкції проти осіб, причетних до так званих референдумів, проведених в тимчасово окупованих областях України.

Нові санкції запроваджують проти 30 чиновників та семи організацій з РФ та з тимчасово окупованих територій України. Тепер до списку санкцій Норвегії входять понад 1 260 осіб і 115 організацій.

Окрім того, уряд Норвегії запровадив заборону на обіймання норвежцями керівних посад у деяких компаніях, що перебувають у власності або під контролем РФ, та додаткові обмеження на надання послуг, пов'язаних із криптоактивами, для громадян Росії та осіб, які проживають у ній.

Також Норвегія схвалила нові обмеження на експорт вугілля, електронних компонентів, технічних виробів для авіаційного сектору, деяких хімікатів та вогнепальної зброї. Обмеження також стосуються імпорту продукції із сталі, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів, не виготовлених із золота.

Розширено й заборону на захід до портів Норвегії суден, сертифікованих російським морським регістром судноплавства. Винятки для рибальських суден, що заходять до портів Кіркенес, Ботсфіорд і Тромсе, збережуться.

Нагадаємо, Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку. 

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