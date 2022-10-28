​Українців не налякали ракетні удари – масового виїзду з країни не було, – Демченко

10-11 жовтня кордон перетнуло 75 тис. осіб на добу, хоча до цього пасажиропотік коливався на рівні до 90 тис. осіб.

Українців не налякали ракетні удари ворога, тому масового виїзду з країни не було. Пасажиропотік 10-11 жовтня на кордонах навіть знизився, автомобільні черги не фіксуються.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

“Після масованого удару Росією по території України ми не фіксували масового перетину кордону громадянами на виїзд за межі країни. Навіть навпаки. Наприклад, 10-11 жовтня показники знизилися до 75 тис. осіб на добу. Хоча до цього пасажиропотік через кордон коливався на рівні до 90 тис. осіб”, – заявив він.

Демченко підкреслив, що у перші дні масованих ракетних атак росіян не було також автомобільних черг на кордонах.

“У вересні, якщо порівнювати з серпнем, загальний пасажиропотік зменшився на 10%. Та цього місяця, у жовтні, ми також не фіксували його зростання”.

Загалом з 24 лютого до кінця вересня у прикордонних пунктах були оформлені майже 20,5 млн осіб.

“9,3 млн слідували в Україну, а 11,1 млн – на виїзд. Найбільша кількість осіб була оформлена на кордоні з Польщею, що становить понад 50%. Зараз, як правило, перед вихідними ми фіксуємо збільшення кількості людей на виїзд. Але різниця ця незначна. В інші дні більше людей слідують на в'їзд до України. Тому середнє співвідношення – 50% на 50%”.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву 10 жовтня загинули п’ятеро киян, поранення отримала 51 людина.