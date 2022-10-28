Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"

Їх виготовляли на території тодішньої Югославії.

ЗСУ отримали на озброння зенітні установки Zastava двох типів, що виготовлялися на території тодішньої Югославії. Йдеться про Yugo Zastava M75 калібру 20×110 мм, пише "Мілітарний".

"Поки не розголошується, чи вони були подаровані колишньою югославською країною, чи придбані за контрактом", – йдеться у повідомленні.

Ця установка призначена для боротьби з повітряними цілями на відстані до 1,5 км. Ефективна при враження наземних цілей – особового складу, неброньованої і легкоброньованої техніки.

Українські військові публікували знімки використання також зенітної установки 20×110мм Zastava M55. Його основною метою є враження повітряних цілей, однак може використовуватися і проти транспорту.

Фото: Мілітарний Zastava M55

M55 виготовлялася на території Сербії і була на озброєнні в країнах, що формували Югославію.