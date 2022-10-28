Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"

Їх виготовляли на території тодішньої Югославії. 

ЗСУ отримали на озброння зенітні установки Zastava двох типів, що виготовлялися на території тодішньої Югославії. Йдеться про Yugo Zastava M75 калібру 20×110 мм, пише "Мілітарний"

"Поки не розголошується, чи вони були подаровані колишньою югославською країною, чи придбані за контрактом", – йдеться у повідомленні. 

Ця установка призначена для боротьби з повітряними цілями на відстані до 1,5 км. Ефективна при враження наземних цілей – особового складу, неброньованої і легкоброньованої техніки. 

Українські військові публікували знімки використання також зенітної установки 20×110мм Zastava M55. Його основною метою є враження повітряних цілей, однак може використовуватися і проти транспорту. 

Zastava M55
Фото: Мілітарний
Zastava M55
M55 виготовлялася на території Сербії і була на озброєнні в країнах, що формували Югославію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також