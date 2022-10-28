У п’ятницю в Україні без опадів, місцями туман

У п’ятницю, 28 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Без опадів, лише у східних областях подекуди невеликий дощ.
Вранці у західних і Вінницькій областях туман.
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура на узбережжі морів до 11°; вдень 10-15°, на Прикарпатті та Одещині до 19°, у східних областях 7-12°.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.
Імовірні здебільшого короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.