У п’ятницю в Україні без опадів, місцями туман

У п’ятницю, 28 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише у східних областях подекуди невеликий дощ.

Вранці у західних і Вінницькій областях туман.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура на узбережжі морів до 11°; вдень 10-15°, на Прикарпатті та Одещині до 19°, у східних областях 7-12°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.

Імовірні здебільшого короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.