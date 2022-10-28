На Херсонщині ЗСУ утилізували два склади з боєприпасами та ангар із технікою ворога

Штурмова та армійська авіація Збройних сил України завадала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом бойового дня виконали близько 130 вогневих завдань.
Втрати ворога у живій силі – 44 рашисти.
“На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки”, – йдеться у повідомленні.
Також отримано підтвердження про “результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою”.
Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з початку війни проти українців орієнтовно склали 69 220 осіб. 26 жовтня було ліквідовано 320 окупантів.