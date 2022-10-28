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На Херсонщині ЗСУ утилізували два склади з боєприпасами та ангар із технікою ворога

Також українські військові вдарили по понтонній переправі з військовою технікою окупантів.

На Херсонщині ЗСУ утилізували два склади з боєприпасами та ангар із технікою ворога
Фото: Скріншот з відео

Штурмова та армійська авіація Збройних сил України завадала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом бойового дня виконали близько 130 вогневих завдань. 

Втрати ворога у живій силі – 44 рашисти. 

“На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки”, – йдеться у повідомленні. 

У Бериславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога. 

Також отримано підтвердження про “результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою”.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з початку війни проти українців орієнтовно склали 69 220 осіб. 26 жовтня було ліквідовано 320 окупантів. 

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