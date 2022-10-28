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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн доларів, - ЗМІ

Жодної серйозної нової зброї в пакті немає.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн доларів, - ЗМІ
Одна установка HIMARS вміщує 6 ракет GMLRS
Фото: defence-ua.com

Пентагон надішле до України новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 млн доларів. Серед іншого, допомога включатиме боєприпаси до РСЗВ HIMARS. 

Про це повідомляє AP з посиланням на свої анонімні джерела серед офіційних осіб. 

Як повідомили джерела, допомога надсилається, щоб ЗСУ могли посилити зусилля з витіснення російських військ із ключових районів на півдні наприкінці зими.

Допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії. Нової зброї в складі цього пакету військової допомоги немає.

Рішення надати нову допомогу прийнято після того, як федеральні чиновники оприлюднили зусилля уряду США, щоб гарантувати, що зброя, передана Україні, не опиниться в руках російських військ, їхніх помічників чи інших екстремістських груп. 

Як раніше повідомлялось, за тиждень Україна отримала від Німеччини дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами і чотири самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Також Україні передали два надводних дрони.

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