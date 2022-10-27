Єврокомісія запропонувала оновити правила щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї в ЄС

У цивільних перебуває майже 35 млн одиниць незаконної вогнепальної зброї, а близько 630 000 вважаються вкраденими або загубленими.

Єврокомісія сьогодні запропонувала оновити правила ЄС щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання.

Як ідеться на сайті комісії, оновлені правила полегшать легальну торгівлю вогнепальною зброєю цивільного призначення, підвищать безпеку та вирішать проблему незаконного обігу. Також вони мають зменшити адміністративне навантаження на виробників, продавців та користувачів вогнепальної зброї, а ще - забезпечити скоординований контроль та оцінку ризиків для покращення відстежуваності.

За попередніми оцінками, на руках у європейців перебуває , до 35 мільйонів одиниць незаконної вогнепальної зброї. А близько 630 000 одиниць вважаються вкраденими або загубленими в Шенгенській інформаційній системі. Оновлені правила включатимуть:

чіткі та єдині процедури ввезення, вивезення та транзиту вогнепальної зброї цивільного призначення, її основних компонентів, боєприпасів та сигнально-сигнальної зброї;

спрощені процедури ввезення та вивезення для мисливців, спортивних стрільців та експонентів: зокрема, для мисливців з європейською перепусткою на вогнепальну зброю не потрібен попередній дозвіл на ввезення чи вивезення;

нову - безпаперову - систему електронного ліцензування ЄС для виробників та дилерів вогнепальної зброї;

суворі технічні стандарти для зброї, призначеної для стрільби тільки холостими патронами, сльозогінним газом. Це допоможе уникнути їхнього перетворення на вогнепальну зброю;

більш суворі правила для "напівфабрикатів" вогнепальної зброї. Їх імпортуватимуть лише ліцензовані дилери та брокери, що знизить загрозу саморобної вогнепальної зброї без маркування чи реєстрації;

сертифікат кінцевого користувача на більш небезпечну вогнепальну зброю. Цей документ засвідчуватиме, що покупець є кінцевим одержувачем товару і не планує передавати його будь-кому іншому. Це знизить ризик витоку вогнепальної зброї з легальної на чорний ринок під час експорту або після нього;

суворі перевірки відмов у видачі дозволів на імпорт чи експорт. Національні органи повинні будуть перевірити, чи вже не було відмовлено у видачі дозволу в іншій державі-члені. Коли фізичній особі буде відмовлено у дозволі на ввезення або вивезення, інформацію буде передано іншим державам-членам. Це не дозволить фізичним особам купувати в іншій державі-члені ЄС для отримання такого дозволу.

Ці пропозиції мають вивчити у Європарламенті та Європейській Раді.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт про право на володіння цивільною зброєю.