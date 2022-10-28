Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
ГоловнаСвіт

Байден сумнівається в щирості заяв Путіна про відсутність намірів застосувати ядерну зброю

"Геть із України", – порадив американський президент російському шлях закінчення війни. 

Байден сумнівається в щирості заяв Путіна про відсутність намірів застосувати ядерну зброю
Фото: White House Pool

Президент США Джо Байден сумнівається у щирості заяв російського президента щодо відсутності намірів застосувати ядерну зброю в Україні. Відповідну точку зору він висловив у інтервʼю NewsNation, уривок якого цитує Bloomberg.

На запитання, чи вірить президент США запереченням Путіна, він сказав: "Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?". 

"Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї? Він був дуже небезпечним у тому, як він підійшов до цього. Він може закінчити це все. Геть з України", – сказав він. 

Путін у четвер заявив, що Росії не потрібно завдавати ядерного удару по Україні, і заперечив, що його країна коли-небудь обговорювала використання такої зброї у війні.

При цьому російські посадовці неодноразово вдавалися до ядерного шантажу, заявлячи про готовність використання ядерного озброєння. Зокрема, про це йшлося після спроби легітимізації незаконної анексії частин чотирьох областей України – Москва тоді заявила, що на них поширюються всі російські доктрини, зокрема й ядерна.

Також ядерні погрози лунали на адресу інших країн, наприклад, коли експрезидент Медведєв говорив про кораблі з ядерною зброєю біля Швеції і Фінляндії.

Пентагон станом на початок цього тижня не помічав ознак підготовки Росії до завдання ядерного удару чи використання "брудної бомби". Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у інтервʼю заявляв, що ядерна загроза "реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також