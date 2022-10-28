Байден сумнівається в щирості заяв Путіна про відсутність намірів застосувати ядерну зброю

Президент США Джо Байден сумнівається у щирості заяв російського президента щодо відсутності намірів застосувати ядерну зброю в Україні. Відповідну точку зору він висловив у інтервʼю NewsNation, уривок якого цитує Bloomberg.

На запитання, чи вірить президент США запереченням Путіна, він сказав: "Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?".

"Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї? Він був дуже небезпечним у тому, як він підійшов до цього. Він може закінчити це все. Геть з України", – сказав він.

Путін у четвер заявив, що Росії не потрібно завдавати ядерного удару по Україні, і заперечив, що його країна коли-небудь обговорювала використання такої зброї у війні.

При цьому російські посадовці неодноразово вдавалися до ядерного шантажу, заявлячи про готовність використання ядерного озброєння. Зокрема, про це йшлося після спроби легітимізації незаконної анексії частин чотирьох областей України – Москва тоді заявила, що на них поширюються всі російські доктрини, зокрема й ядерна.

Також ядерні погрози лунали на адресу інших країн, наприклад, коли експрезидент Медведєв говорив про кораблі з ядерною зброєю біля Швеції і Фінляндії.

Пентагон станом на початок цього тижня не помічав ознак підготовки Росії до завдання ядерного удару чи використання "брудної бомби". Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у інтервʼю заявляв, що ядерна загроза "реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова".