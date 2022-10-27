€30 млн на підтримку України в 2023 році планує надати Фінляндія

В бюджет країни заклали збільшення видатків на оборону і підтримку нашої держави.

Уряд Фінляндії представив парламенту проєкт бюджету-2023, в якому передбачив фінансування видатків на оборону, підтримку України, пандемію коронавірусу та планування зведення огорожі на кордоні з Росією.

Як ідеться на сайті фінського уряду, видатки на оборону хочуть збільшити на 1,5 млн євро, аби покрити витрати на підтримку України. До 74 млн євро також хочуть збільшити додаткові асигнування, які пов'язані із заміною оборонної техніки, переданої Україні.

Окремо на підтримку України планують виділити 30 млн євро. Кошти мають намір скерувати або в Міжнародний фонд для нашої держави, або як пряму підтримку через українське посольство у Фінляндії.

Нагадаємо, фінське МВС хоче за 139 млн євро побудувати огорожу на кордоні з РФ. За даними прикордонної служби, довжина такої огорожі становитиме 260 км.