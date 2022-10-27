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Іранська діаспора України знову протестуватиме проти участі своєї держави у війні на боці Росії

Представники іранської громади наголосили, що не підтримують дії Ірану.

Іранська діаспора України знову протестуватиме проти участі своєї держави у війні на боці Росії
Фото: EPA/UPG

Іранська діаспора України проведе 28 листопада акцію протесту проти участі Ірану в російсько-українській війні.

Про це йдеться в повідомленні Media Center Ukraine - Ukrinform.

Захід планують провести на Майдані Незалежності в Києві.

Як наголосив представник іранської громади в Україні, учасник тероборони Горейши Масуд, його громада не підтримує дії Ірану, який надає підтримку РФ.

"Іранський народ це не ісламська республіка. Ми – частина великої української громади, яка виборює своє право на існування та свободу і підтримуємо народ України у його праведній боротьбі", - сказав Масуд.

Нагадаємо, наприкінці вересня іранці, котрі проживають в Україні, провели під посольством своєї держави в Києві акцію протесту. Так вони протестували проти того, що влада Ірану передає РФ безпілотники для війни проти України.

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