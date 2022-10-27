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Ексгумаційні команди Мінреінтеграції вивчатимуть мінну безпеку з латвійськими фахівцями

Міжнародні партнери забезпечать групи технічними засобами та засобами особистого захисту.

Ексгумаційні команди Мінреінтеграції вивчатимуть мінну безпеку з латвійськими фахівцями
Фото: Пресслужба ДСНС

Фахівці з Латвії навчатимуть українські ексгумаційні команди мінній безпеці.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що їхні ексгумаційні групи долучають до пошукових робіт на деокупованих територіях, які заміновані росіянами.

Тож команди МінТОТ і представники латвійської компанії Legenda.TNT на робочій зустрічі домовилися організувати навчання з мінної безпеки та забезпечити пошуковців міністерства протимінним обладнанням.

"Міжнародні партнери навчатимуть учасників команд оминати вибухонебезпечні предмети та безпечно проводити роботи на ділянках із високою забрудненістю ВНП. Забезпечать групи з розшуку технічними засобами та засобами особистого захисту: металошукачами, міношукачами, магнітометрами, бронежилетами, захисними костюмами, комплектами дистанційного розмінування та іншим необхідним устаткуванням", - розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині підірвався на міні сапер з Луганської області. Десять піротехніків, які перебували з ним в машині, отримали поранення.

Міжнародний благодійний фонд з розмінування The HALO Trust допоможе Україні із розмінуванням деокупованих територій Харківської області.

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