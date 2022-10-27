Співпрацюватимуть у сфері воєнних злочинів та притягненні до відповідальності тих, хто їх скоїв.

Офіс Генпрокурора та Міжнародна асоціація адвокатів підписали Меморандум про взаєморозуміння. Вони співпрацюватимуть для притягнення до відповідальності за воєнні злочини та інші міжнародні злочини.

Про це повідомили в пресслужбі ОГП.

Документ підписали Генпрокурор України Андрій Костін, президент Міжнародної асоціації адвокатів Стернфорд Мойо та виконавчий директор асоціації Марк Елліс.

Обидві сторони співпрацюватимуть над:

доступом та використанням фото- та відеофайлів як потенційних доказів міжнародних злочинів, вчинених в Україні, зібраних через мобільний застосунок – eyeWitness to Atrocities;

експертною підтримкою щодо міжнародних злочинів, зокрема, розробціта впровадження ефективних стратегій розслідування (наприклад, щодо сексуального насильства);

підвищенням теоретичної та практичної спроможності прокурорів забезпечувати правосуддя та відповідальність відповідно до міжнародних стандартів з урахуванням права на справедливий суд;

посиленням існуючих моделей співпраці з Міжнародним кримінальним судом відповідно до принципу комплементарності;

за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії для притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації;

експертною допомогою Міжвідомчій робочій групі України з питань замороження активів, яка координує розшук, арешт та конфіскацію активів осіб, які прямо чи опосередковано причетні до агресії Росії проти України;

співпрацею з міжнародними партнерами для створення міжнародного механізму компенсації, спрямованого на забезпечення повного та ефективного відшкодування шкоди, заподіяної Україні та українському народу.

За словами президента Міжнародної асоціації адвокатів Стернфорд Мойо, ця угода формалізує підтримку України з боку асоціації у сферах загального правосуддя.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора та нардепи ВРУ працюють над внесенням змін до чинного законодавства щодо уточнення ст. 438 ККУ для чіткого визначення злочинів сексуального насильства.

Тим часом прокуратура встановила чотирьох російських військових, причетних до катувань учасників АТО на базі відпочинку на Харківщині.