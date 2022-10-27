Зеленський призначив голову Департаменту захисту національної державності СБУ

Начальником Департаменту став уповноважений з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Про це йдться у відповідному указі президента.

Новим начальником Департаменту став уповноважений з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.

"Призначити Семенченка Романа Юрійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначається в указі.

Семенченко розпочав свою кар'єру в органах СБУ у 1993 році. Протягом двох років він обіймав посаду заступника начальника СБУ в Дніпропетровській області. В 2013 році був призначений начальником управління СБУ на Житомирщині.

З 11 жовтня 2019 року Семенченко обіймав посаду уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ.