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Зеленський призначив голову Департаменту захисту національної державності СБУ

Начальником Департаменту став уповноважений з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.

Зеленський призначив голову Департаменту захисту національної державності СБУ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Про це йдться у відповідному указі президента.

Новим начальником Департаменту  став уповноважений з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.

"Призначити Семенченка Романа Юрійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначається в указі.

Семенченко розпочав свою кар'єру в органах СБУ у 1993 році. Протягом двох років він обіймав посаду заступника начальника СБУ в Дніпропетровській області. В 2013 році був призначений начальником управління СБУ на Житомирщині.

З 11 жовтня 2019 року Семенченко обіймав посаду уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

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