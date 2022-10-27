Україна очікує на приїзд місії МАГАТЕ для спростування фейку РФ про "брудну бомбу", - Держатомрегулювання

Україна очікує на приїзд місії МАГАТЕ для спростування фейку російських окупантів про "брудну бомбу". Візит місії відбудеться найближчим часом.

Про це на пресконференції повідомив в.о голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

"Лунає фейк про нібито «брудну бомбу». Хочу зауважити, що МАГАТЕ вже зробило заяву та спростувало цей фейк… Два підприємства, що фігурують у цих заявах, є об’єктами щорічних відвідувань МАГАТЕ. Вони знаходяться під гарантіями агентства. Та місяць назад була остання перевірка цих об'єктів. Відповідні результати цієї перевірки задовільні та не виявлено жодної діяльності, про яку не попередили. Немає того, що не збігається зі звітами, що надає Україна МАГАТЕ", – сказав він.

Коріков повідомив, що українська сторона додатково вже запросила місію МАГАТЕ для додаткових перевірок ядерних об'єктів.

"Що відбудеться найближчим часом. Це питання вже узгоджено… Найближчим часом місія прибуде та зробить відповідний звіт", – додав він.

Коріков наголосив, що українська сторона відкрита до перевірок, і всі процеси відбуваються прозоро.

"Україна виконує свої зобов'язання відповідно до Угоди про гарантії нерозповсюдження та додатковий протокол. За ними Україна інформує МАГАТЕ про наш ядерний матеріал, про наміри щодо ядерного матеріалу, про технології, що ми використовуємо на радіаційно небезпечних установках, що також знаходяться під гарантіями. Ми відкриті до відвідувань МАГАТЕ, забезпечується додатковий доступ. Та неоголошені інспекції ведуться також. Ведеться реєстр радіаційних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, що є у розпорядженні МАГАТЕ. Будь-яка операція з ядерним матеріалом, зміною зони балансу – про все це звітується. З самого початку повідомляється про намір, а потім фактично. МАГАТЕ для цього регулярно відвідує Україну. Щодо ядерних установок, тобто атомних електростанцій, то впроваджена онлайн система моніторингу за станом ядерного матеріалу, наявністю там печаток, пломб. Тому жодного несанкціонованого доступу до цих зон не відбувається. Сигнал про це надходить до штаб-квартири МАГАТЕ. Таким чином контролюється виконання нами Угоди. І жодних порозумінь не виникає", – підкреслив він.

Нагадаємо, посійський міністр оборони Сергій Шойгу під час телефонних розмов із міністрами оборони США, Великобританії, Франції і Туреччини говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

"Брудна бомба" – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

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