Росіяни кустарно модернізували ракету С-300, що знизило в рази її точність

Ракет С-300 у ворога ще багато, але не зрозуміло, в якому вони стані.

Окупанти кустарно модернізували зенітну ракету С-300, тому її точність впала в рази. Внаслідок її використання гине мирне населення у прифронтових зонах.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.

За його інформацією, ракет С-300 у ворога ще багато, як і ракет типу ХА-22. Але незрозуміло, в якому вони стані і як точно будуть летіти.

“Ми дуже швидко звикаємо до спокою. Але хочу нагадати 10-11, 17-18, 20-22-23 жовтня – все це були ракетні обстріли. Тому не так далеко ми відійшли. Не варто розслаблятися зараз. Бо противник – підступний, він бачить, що нищить нашу інфраструктуру. У будь-який момент може статися новий ракетний обстріл”, – заявив він.

Ігнат підкреслив, що ворог змінює тактику ракетних обстрілів через їх дефіцит. “Так, ракет мало. Їх неможливо взяти, лише в Ірані та у Північної Кореї, яка також є їхнім союзником. Щодо ракет типу “Іскандер”, то вони наразі у противника у дуже серйозному дефіциті. Вони вже вичерпали свій так званий недоторканий запас. Тому балістичні ракети вони просять та намагаються отримати від Ірану”.

За словами Ігната, інші типи ракет для ворога – теж “дефіцитне озброєння”. Оскільки держава-терорист останнім часом б’є виключно по критичній інфраструктурі.

“Інші важливі військові чи у стратегічному плані об’єкти, самі війська – вже не цікаві ворогу. Але розслаблятися тут теж не варто. Однак статистика показує, що ворог б’є саме по енергетиці. Наймасованіший удар був 10 жовтня. Тоді 55 з 84 ракет типів ХА-101, ХА-55, а вони найдорожчі, все ж не пожаліли”.

Однак неточні ракети типу ХА-22 ворог має у достатній кількості, однак незрозуміло, в якому вони стані і як точно зможуть летіти.

“Бо вони самі по собі є неточними. Плюс – не треба забувати, що ракет С-300 у них може бути тисячі. Їх доволі багато залишилося на складах. Це зенітні ракети, які також у нас є на озброєнні. Очевидно, що вони є у надлишку. Компанія, що їх використовую та виготовляє, наробила їх багато. Тому ці ракети використовуються ворогом у прифронтових регіонах. Противник дещо збільшив їх дальність, зробив деяку модернізацію кустарними методами для запусків до 150 км. Але чим більше така ракета випускається по Запоріжжю, Миколаївщині, Харківщині, тим більше вона є неточною. Тоді точність падає в рази. На жаль, тому маємо такі наслідки, гине мирне населення, люди”.

Нагадаємо, українців не налякали ракетні удари ворога, тому масового виїзду з країни не було. Пасажиропотік 10-11 жовтня на кордонах навіть знизився, автомобільні черги не фіксуються.