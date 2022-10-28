Як співпраця українських та європейських громад допоможе Україні відбудуватися

Проєкт «Мости довіри» створює зв’язки між українськими муніципалітетами, які потребують підтримки, але не мають досвіду міжнародної співпраці, з муніципалітетами в ЄС, які мотивовані та готові допомогти. 10 українських громад та 10 громад країн ЄС більше року брали участь у ініціативі. Проєкт реалізується Радою європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR) та PLATFORMA за підтримки «U-LEAD з Європою».
Всупереч різним мовам та різним реаліям розвитку, українські та європейські громади знайшли багато спільного та швидко подружились. Виявилось, що виклики у більшості громад - однакові, це зумовлено також і влучністю підбору муніципалітетів. Наприклад, для Коростенської громади, що на Житомирщині, був обраний Укмергський район Литви – обидва муніципалітети вказали схожі сфери співробітництва. Для обох громад ключовий сектор економіки – обробка деревини, вони обмінюються досвідом з енергоефективності та залучення інвестицій. А для Поляницької громади з Івано-Франківщини була підібрана польська Поляниця-Здруй – обидва населених пункти мають не лише однакові назви, а й географію, кількість населення та розвинений туризм.
Дискусії про те, як переорієнтувати проект «Мости довіри» на нові реалії, почалися майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. На жаль, два з міст-партнерів проєкту – Каховка та Генічеськ, знаходяться у тимчасовій окупації. У перші кілька тижнів європейські громади допомагали закривати гуманітарні потреби українських партнерів: їжі, одягу, медикаментів, спальних мішків для підрозділів територіальної оборони. Проте у перспективі майбутнього відновлення постраждалих від війни населених пунктів така співпраця має значно більший потенціал.
Один із головних викликів – це дійсно великі коротко- та довгострокові потреби українських муніципалітетів. Вони виходять за межі можливостей будь-якої окремої організації чи країни-члена ЄС. Саме тому партнери України повинні скоординувати свої знання та ресурси.
Філіп Сендс: «Попри надскладні обставини, українці показали свою національну ідентичність, солідарність і впевненість у собі»
Однак перш за все українці мають визначитися зі своїм майбутнім. Багато населених пунктів через Асоціацію міст України вже підготували та втілюють плани відбудови. Європейська інтеграція і законодавство ЄС дають певні орієнтири в цій роботі, що особливо актуально зараз, коли Україна офіційно є країною-кандидатом.
За наявності адекватного фінансування з боку міжнародних організацій, українські органи місцевого самоврядування зможуть залучати у проекти по всій країні найкращих талантів та найсучасніші технології з енергоефективності, захисту довкілля, цифровізації, містобудування. Це призведе не лише до відновлення того, що було зруйновано з початку війни. Це зробить Україну кращою, зеленішою та стійкішою в майбутньому. Такий національний проект відновлення, заснований на далекоглядних креативних ідеях, створить робочі місця та стане найкращим стимулом для мільйонів тимчасово переміщених українців повернутися додому.
Я був в Україні у червні. Побачені наслідки злочинів неможливо забути. Це залишає у вас слід. Однак під час моєї короткої подорожі я також відчув неймовірне лідерство та стійкість. Мери, керівники районів та місцеві громадські діячі по всій Україні продовжують героїчно служити своєму народу в найважчих обставинах. Ми всі можемо багато чому навчитися у них.
Країна агресор, Росія, продовжує знищувати мирне населення та інфраструктуру України, щоб посіяти хаос, сум'яття та страх. Однак ця стратегія не працює. Мені довелося особисто переконатися в цьому.
Партнерство громад було важливим стимулом відбудови Європи після Другої світової війни. Нині ж таке партнерство може і має допомогти Україні відновитися та стати повноправним членом сім’ї Європейського Союзу.