Французи допоможуть відновити Чернігівську ТЕЦ

Також партнери можуть передати Чернігову теплові гармати й тепловентилятори для сховищ та пунктів обігріву.

Французькі благодійники допоможуть у відновленні Чернігівської ТЕЦ.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської обласної військової адміністрації.

Сьогодні відбулася онлайн-зустріч заступника глави ОВА Дмитра Синенка, виконувача обов'язків керівника ТЕЦ Дмитра Аркатова і фахівців адміністрації з представниками французької організації Electriciens sans frontières ("Електрики без кордонів").

Сторони обговорили надання допомоги від партнерів із Франції для відновлення Чернігівської ТЕЦ, масштаби пошкодження і нагальні потреби.

Як зауважив Синенко, ТЕЦ забезпечує теплом частину населення обласного центру. Ситуація з входженням в опалювальний сезон ускладнюється ще й тим, що область межує з двома країнами-агресорками.

Також під час онлайн-зустрічі йшлося про допомогу іншим теплооб’єктам Чернігова. Зокрема, можливу передачу теплових гармат та тепловентиляторів для сховищ та пунктів обігріву.

Нагадаємо, раніше міська рада Чернігова на позачерговому засіданні 27 вересня ухвалила звернення до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в Чернігові. Міськрада просить терміново скликати урядовий штаб з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій в місті.

Влітку уряд виділив 100 млн грн на ремонт ТЕЦ Чернігова.