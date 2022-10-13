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​На білоруські полігони звозять російських військових

На станції "Ільїно" у Нижньогородській області РФ завершують формувати ешелони.

​На білоруські полігони звозять російських військових
Фото: СБУ

Російські окупанти почали перекидати свої війська до Білорусі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Інформацію розповсюдили білоруські партизани. Так, на станції "Ільїно" у Нижньогородській області Росії завершується формування ешелонів до білоруських полігонів. 

Як повідомили у Спротиві, до полігону "Обуз-Лесновський" (Брестська область) прямуватимуть два ешелони у складі 9 пасажирських (до 500 рядового складу) та чотири критих вагонів, 84 платформи з технікою.

До полігону "Лепельский" (Вітебська область) – чотири пасажирських (до 220 рядового складу), 42 платформи з технікою.

До полігону "Лосвидо" (Вітебська область) – два пасажирських (110 рядового складу) та два критих вагони, 40 платформ з технікою. 

На полігони окупаційні війська РФ мають прибути орієнтовно 18-20 жовтня.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що до Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 ("Герань-2" у РФ). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 таких БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще вісім.

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