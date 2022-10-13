Україна повернула з полону 20 воїнів, - Єрмак

Серед них є люди, яких росіяни утримували в Оленівці.

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті", - написав він.

Повідомляється, що з полону вдалося звільнити 20 людей.

"Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, чотирьох бійців ТРО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС", - додав він.

Серед воїнів є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, днями Україна повернула з російського полону ще 32 військових, а також тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, який воював за Україну.