"Укренерго" відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні, - НЕК

Україна відмовилася від віялових відключень світла завдяки стабілізації електропостачання.

Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький у Facebook.

"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19.55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", - йдеться у повідомленні.

За його словами, це стало можливим, завдяки тому, що фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України, а також через ощадливе споживання електроенергії українськими громадянами, зокрема і мешканцями центру України.

Крім того, Кудрицький нагадав, що українці мають бути готовими до нових атак ворога та запевнив, що "Укренерго", як оператор системи передачі, робить усе, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її.

Рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години - залишається незмінною.

"Ракетні атаки підштовхують нас до того, щоб виробити звичку до відповідального споживання електроенергії та газу. Тому ми, як і раніше, рекомендуємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічні години, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему і безпечно пройти опалювальний сезон цієї зими", - написав він.

Нагадаємо, 10 вересня у Києві й області через обстріли впровадили графіки аварійного відключення електропостачання.