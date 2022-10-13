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​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді

Ще три російські ракети самоліквідувалися під час пуску.

​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
Фото: t.me/AFUStratCom

Одна з ракет, які Росія запустила по Харкову, впала на житловий будинок у Бєлгороді.

Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ в Telegram .

"Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі три ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді. Оператор С-300, дякую від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", - йдеться в повідомленні.

Російські Telegram-канали опублікували відео, на якому зафіксували момент влучання ракети в будинок.

Нагадаємо, в березні біля російського міста Бєлгород сталася пожежа і вибухи на складі боєприпасів.

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