Половина українців вважають, що діяльність УПЦ МП сприяє російській агресії, - опитування

Половина українців вважають діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) такою, що сприяє російській агресії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, респондентів попросили обрати з двох суджень те, з яким вони більшою мірою погоджуються.

Так, 51,8% опитаних вважають, що діяльність УПЦ МПскоріше сприяє російській агресії.

Водночас 11,1% обрали думку, що діяльність УПЦ МП скоріше сприяє обороні України. 37,1% - важко відповісти на запитання.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Йдеться про митрополита Трускавецького і Брацлавського Іонафана УПЦ, в якого напередодні проводила обшуки.

Раніше митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії.