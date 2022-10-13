​Ворог обстріляв “градами”, ракетами, артилерією і дронами вісім областей України, – зведення ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині та Житомирщині.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адмінстрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 13 жовтня.

Київщина: сьогодні рано вранці – удари дронами-камікадзе по об’єкту критичної інфраструктури Макарівської громади області. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина. Зранку – 15 “прильотів” із САУ по Миропіллю. Дані щодо наслідків уточнюються. Вчора протягом дня було 12 обстрілів і загалом понад 100 прильотів по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Шалигінській, Білопільській громадам. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Дніпропетровщина. Під ворожим вогнем знову Нікопольщина. Ворог усю ніч обстрілював район “градами” та важкою артилерією. У Нікополі поранено одну людину, вона перебуває у важкому стані у лікарні. У місті пошкоджені більш ніж 30 багатоповерхових та приватних будинків, лікарня, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрика, пошта. У Марганецькій громаді люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення. Вчора ворог обстріляв м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано одну людину в Ізюмському районі та одну – в Куп'янському. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування області, за добу знешкоджено 668 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека залишається дуже високою.

Луганщина. Протягом доби артилерія ЗСУ завдала 32 удари по позиціях російських військ. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі. Відбито атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка. Під час штурмових дій ворог здійснив 16 артилерійських обстрілів позицій захисників Луганщини та наніс ракетний удар.

Донеччина. Вночі – поодинокі обстріли поблизу Соледара, с. Яковлівка, с. Бахмутське, с. Парасковіівка; Торецької громади та Авдіївки (стара частина міста). По лінії оборони навколо Авдіївки обстріли тривали всю ніч. На ранок – активізація бойових дій поблизу селищ Опитне, Невельське, Водяне та Первомайське: ситуація контрольована, смуга оборони тримається без змін.

У Святогірській та Лиманській громаді налагоджується мирне життя: у Святогірську та Лимані налагоджений процес виплати пенсій, роздачі гуманітарної допомоги. У Святогірську відновлено мобільний зв'язок, відкрита пекарня, встановлено перший банкомат Ощадбанку. За минулу добу на Донеччині 7 загиблих, 13 поранених.

Одеська область. Вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України над Одещиною збито чотири ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

Миколаївщина. Вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України над Миколаївщиною збито два ворожих дрона-камікадзе Shahed-136.

Вночі ворог обстріляв Миколаїв вісьмома ракетами типу С-300. Відомо про влучання у низку цивільних об’єктів. Зокрема, у п’ятиповерховий житловий будинок. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. Попередньо, дві людини отримали поранення. Серед поранених 11-річний хлопчик, якого дістали із під завалів. Наразі йому надається медична допомога. Продовжується пошукова операція ще семи осіб.

В результаті нічного обстрілу з боку окупантів одна з ракет влучила в будівлю рятувальної станції Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України. Будівлю було зруйновано. Під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка. Проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Також внаслідок ракетного удару зруйновано будівлю човникової станції. Попередньо, один співробітник знаходиться під завалами. Інші ракети впали на відкриту територію.

3ранку під ворожими обстрілами перебувають два села Шевченківської громади. Влучання по населених пунктах та за їх межами. Наслідки уточнюються.

За минулу добу обстрілів зазнала Березгуватська громада, в одному із сіл пошкоджено 11 житлових будинків. Постраждалих немає. Вночі також були обстріли околиць села Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина. Під ворожим вогнем знову опинилися деокуповані населені пункти області. За інформацією ОК “Південь”, ворог намагався атакувати наші позиції в районі Іщенки. Успіху не мав, із втратами відійшов. Нашою авіацією уражено райони зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів в Бериславському районі. Втрати противника – склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.

У деокупованих населених пунктах області поступово відновлюють мобільний зв’язок. Фахівці активно ремонтують обладнання та мережі, пошкоджені російськими окупантами. Жителям деокупованих населених пунктів Херсонщини продовжують виплачувати одноразову грошову допомогу.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки ворога біля Бахмутського, Озарянівки, Іванограда, Бахмута і Мар’їнки. Ворожі підрозділи отримують вказівки тимчасово припинити наступальні дії на окремих напрямках, зокрема на Донеччині, через низький моральний-психологічний стан.