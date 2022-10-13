СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
ГоловнаСуспільствоВійна

Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Росії у випадку ядерного удару РФ по Україні, – Макрон

Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Росії у випадку ядерного удару РФ по Україні, – Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Емманюель Макрон заявив про те, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Російської Федерації, якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні.

Про це французький президент заявив в інтерв’ю громадському мовнику France 2.

За його словами, французька доктрина базується на фундаментальних інтересах нації. Якщо по Україні буде завдано ядерного удару, інтереси Франції не були б поставлені під питання. Відповідно, ядерний удар по Україні з боку РФ не призведе до ядерної відповіді Франції.

 

"Росія має ядерну зброю, так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання чітка. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", – зауважив Макрон.

Президент Франції додав, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що загроза з боку президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою з часів Карибської кризи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також