Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Росії у випадку ядерного удару РФ по Україні, – Макрон

Президент Емманюель Макрон заявив про те, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Російської Федерації, якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні.

Про це французький президент заявив в інтерв’ю громадському мовнику France 2.

За його словами, французька доктрина базується на фундаментальних інтересах нації. Якщо по Україні буде завдано ядерного удару, інтереси Франції не були б поставлені під питання. Відповідно, ядерний удар по Україні з боку РФ не призведе до ядерної відповіді Франції.

"Росія має ядерну зброю, так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання чітка. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", – зауважив Макрон.

Президент Франції додав, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що загроза з боку президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою з часів Карибської кризи.