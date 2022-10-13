У Молдові закликали економити електроенергію через призупинення її постачання з України

В Молдові закликають економити електроенергію через недоступність її постачання з України після російських обстрілів.

Про це пише News Maker.

Зазначається, що атака Росії на енергетичну інфраструктуру України вплинула на можливості Молдови використовувати електроенергію.

Уряд країни закликав громадян у цілях економії споживати менше енергії в години пік, адже її поставки з України припинилися після обстрілів 10 жовтня.

Міністр інфраструктури Андрей Спину пояснив, що Молдові вже доводиться використовувати свої запаси газу через те, що постачання з України тимчасово неможливе.

Нагадаємо, з 11 жовтня Україна призупинила експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми після масованої ракетної атаки Росії.