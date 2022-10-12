Японія налякала Росію використанням HIMARS під час військових навчань своїх сил самооборони

Ці навчання в РФ розцінили як "виклик забезпеченню безпеки далекосхідного регіону".

У Росії запанікували через те, що японські сили самооборони використали під час навчань РСЗВ HIMARS, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російське МЗС.

В результаті посольство Японії в Москві отримало протест від російської сторони через те, що сили самооборони випробували 10 жовтня згадані реактивні системи залпового вогню.

Росію здивувало, що військові тренування Японія пов'язала з вторгненням РФ в Україну. До того ж, навчання відбувалися близько від російських кордонів.

В російському МЗС заявили, що розглядають ці заходи як "виклик забезпеченню безпеки далекосхідного регіону нашої країни" і наполягли на "негайному припиненні подібних дій".

Також країна-агресор попередила Японію про "неминучість відповідних заходів у відповідь з метою блокування військових загроз Росії".

Нагадаємо, нещодавно стадо відомо, що Японія ініціюватиме нові санкції країн G7 проти Росії.

Парламент на засіданні 7 жовтня прийняв Постанову про Звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії. Їх незаконно окупував у 1945 році СРСР.