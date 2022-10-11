Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
ГоловнаСвіт

Nissan останнім з великих компаній йде з російського ринку

Автомобільний концерн зупинив виробництво в березні, але "приглядався до ситуації".

Nissan останнім з великих компаній йде з російського ринку

Японський автомобільний концерн Nissan Motor йде з російського ринку, передавши свій бізнес державній компанії за 1 євро. При цьому компанія зазнала збитків на 687 млн доларів. Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на Reuters.

Через кілька місяців після того, як компанія зупинила виробництво у Росії, вона змушена передати свої акції ТОВ "Нісан Менуфекчурінг Рус" державній НАМІ. За угодою, Nissan матиме право викупити бізнес протягом шести років.

За даними мінпромторгу Росії, продаж НАМІ включатиме виробничі та дослідницькі потужності Nissan у Санкт-Петербурзі, а також центр продажів і маркетингу в Москві.

Зазаначається, що угода робить Nissan останньою з великих компаній, що залишили Росію після вторгнення в Україну в лютому. Раніше, у травні, свій контрольний пакет акцій російського автовиробника АвтоВАЗ російському "інвестору" за 1 рубль (0,02 долара) продав французький автовиробник Renault, основний акціонер Nissan.

Nissan заявив, що очікує на надзвичайні збитки в розмірі близько 100 млрд ієн (687 млн доларів), але зберіг свій прогноз прибутку на фінансовий рік, що закінчується в березні.

Nissan припинив виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі в березні через збої в ланцюжку постачання. З того часу компанія та її місцевий підрозділ стежили за ситуацією. Але, за словами Nissan, "не було видно" змін у зовнішньому середовищі, що спонукало його ухвалити рішення про вихід із російського ринку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також