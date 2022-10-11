Nissan останнім з великих компаній йде з російського ринку

Японський автомобільний концерн Nissan Motor йде з російського ринку, передавши свій бізнес державній компанії за 1 євро. При цьому компанія зазнала збитків на 687 млн доларів. Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на Reuters.

Через кілька місяців після того, як компанія зупинила виробництво у Росії, вона змушена передати свої акції ТОВ "Нісан Менуфекчурінг Рус" державній НАМІ. За угодою, Nissan матиме право викупити бізнес протягом шести років.

За даними мінпромторгу Росії, продаж НАМІ включатиме виробничі та дослідницькі потужності Nissan у Санкт-Петербурзі, а також центр продажів і маркетингу в Москві.

Зазаначається, що угода робить Nissan останньою з великих компаній, що залишили Росію після вторгнення в Україну в лютому. Раніше, у травні, свій контрольний пакет акцій російського автовиробника АвтоВАЗ російському "інвестору" за 1 рубль (0,02 долара) продав французький автовиробник Renault, основний акціонер Nissan.

Nissan заявив, що очікує на надзвичайні збитки в розмірі близько 100 млрд ієн (687 млн доларів), але зберіг свій прогноз прибутку на фінансовий рік, що закінчується в березні.

Nissan припинив виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі в березні через збої в ланцюжку постачання. З того часу компанія та її місцевий підрозділ стежили за ситуацією. Але, за словами Nissan, "не було видно" змін у зовнішньому середовищі, що спонукало його ухвалити рішення про вихід із російського ринку.