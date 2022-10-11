Іран не міг самостійно зробити дрони-камікадзе, – Данілов

Фахівці оглянули компоненти збитих безпілотників і з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Ірану не було можливості самостійно виробляти безпілотники Shahed-136, які він постачає Росії.

Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

Українські фахівці оглянули компоненти збитих іранських дронів-камікадзе і з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах.

"Іранці самостійно ці речі збирати не могли. Там є певні компоненти з певних країн. Ми зараз розбираємося, яким чином вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати речі, які на 100% відносяться до військово-промислового комплексу", – пояснив секретар РНБО.

Попри те, що в Україні збиті та впали десятки Shahed-136, Іран продовжує стверджувати, що не постачав дрони Росії.

Нагадаємо, 13 вересня українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 ("Шахід-136"), це сталося поблизу Куп’янська на Харківщині.

Використання Росією іранських безпілотників не створює такого ж ефекту, як використання українцями систем HIMARS, отриманих від США. Відтак на хід війни вони навряд чи істотно вплинуть, вважають в ISW.