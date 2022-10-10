Путін сприйняв вибух на Кримському мосту як особисту образу, – CNN

"А це означає, що емоції можуть переважити розум".

Удар по Кримському мосту був "ударом по престижу" російського президента Володимира Путіна.

Про це пише Укрінформ із посиланням на CNN.

Журналісти відзначають, що Кримський міст був проєктом Путіна, на який будівництво якого РФ офіційно витратила майже 4 мільярди доларів. На думку видання, Кримський міст, який незаконно з'єднав окупований півострів з материковою Росією, за логікою путіна, є "обручкою" з Україною.

"Путін зараз, мабуть, вважає, що повернення України до складу Росії – це його історична доля. Ймовірно, атаку на Кримський міст він розглядає не тільки як напад на Росію, але і як особисту образу. І він, найімовірніше, відповість зі злістю", – йдеться в матеріалі.

Автори статті зазначають, що в міру наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його "історична місія" – під загрозою.

"А це означає, що емоції можуть переважити розум. Для України, та й для світу це - небезпечний момент", – пишуть журналісти.

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого моста.

Під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські засоби масової інформації отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".