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На Кримський міст після вибуху не пускають автобуси та вантажівки

Їх будуть перевозити паромами.

На Кримський міст після вибуху не пускають автобуси та вантажівки
Фото: З відкритих джерел

Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів.

Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у Telegram. 

"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.

Він додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом. 

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.

Російські пропагандистські засоби масової інформації отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух на Кримському мосту.

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