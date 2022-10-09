На Кримський міст після вибуху не пускають автобуси та вантажівки

Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів.
Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у Telegram.
"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.
Він додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.
Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.
Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.
Російські пропагандистські засоби масової інформації отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух на Кримському мосту.