На Кримський міст після вибуху не пускають автобуси та вантажівки

Їх будуть перевозити паромами.

Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів.

Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.

Він додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.

Російські пропагандистські засоби масової інформації отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух на Кримському мосту.