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​Переселенці, які виїхали на Рівненщину, повертаються в деокуповані міста

Загалом область надала притулок 80 277 співгромадянам.

​Переселенці, які виїхали на Рівненщину, повертаються в деокуповані міста
Фото ілюстративне
Фото: Владислав Содель

Переселенці, які замешкали на Рівненщині, повертаються в деокуповані міста.

Про це йдеться у повідомленні керівника Рівненської ОВА Віталія Коваля у соцмережах.

Так, люди повертаються у Київську, Чернігівську, Харківську та Сумську області.

"Загалом Рівненщина надала притулок 80 277 переселенцям. Масово приймали сім'ї з дітьми, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. На сьогодні в області проживає трохи більше 44 тисяч осіб. На початку війни за добу наша область приймали біля тисячі осіб. Зараз ця цифра зменшилася до 200 людей", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців поки що почекати із поверненням на звільнені від росіян території Харківської області. Зокрема, через незавершене розмінування і налагодження електропостачання.

У Київській області зареєстровано 316 306 внутрішньо переміщених осіб. З них до 24 лютого у столичний регіон переїхали 60 559 людей.

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