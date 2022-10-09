​У Кременчуцькому районі Полтавщини збили декілька російських безпілотників

Жителів закликали бути уважними і повідомляти про повітряну ціль ворога на 102.

У Кременчуцькому районі Полтавщини сили української протиповітряної оборони збили декілька російських безпілотників.

Про це повідомив у Telegram міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Малецький закликав жителів звертатися на лінію 102, якщо вони побачать безпілотник. Також необхідно одразу ж пройти в укриття.

Нагадаємо, сьогодні о 12.35 керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в області спрацювала ППО.

Раніше українські військові розповіли, як розпізнати іранські дрони-камікадзе.