​У Кременчуцькому районі Полтавщини збили декілька російських безпілотників

У Кременчуцькому районі Полтавщини сили української протиповітряної оборони збили декілька російських безпілотників.
Про це повідомив у Telegram міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Малецький закликав жителів звертатися на лінію 102, якщо вони побачать безпілотник. Також необхідно одразу ж пройти в укриття.
Нагадаємо, сьогодні о 12.35 керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в області спрацювала ППО.
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