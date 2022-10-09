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ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині
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ЗСУ звільнили 1170 км кв. на Херсонському напрямку

Продовжується робота по зачистці території.

ЗСУ звільнили 1170 км кв. на Херсонському напрямку
Фото: Міноборони

Українські військові вже звільнили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Про це в ефірі телемарафона заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна.

"Станом на сьогодні вже з початку активних бойових дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.

Нагадаємо, що авіація ЗСУ 8 жовтня завдала 10 ударів по зосередженнях окупантів і техніки на півдні України.

Також 8 жовтня стало відомо про звільнення села Шевченківка на Херсонщині. 

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