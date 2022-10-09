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Генштаб показав, як українські військові тренуються у Британії

Канадські інструктори в захваті від неймовірної мотивації українців.

Генштаб показав, як українські військові тренуються у Британії
Фото: Генштаб

Канада відновила українську тренувальну військову місію у Великій Британії.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

"Разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних Cил Канади наразі проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які неминуче необхідні, щоб надати їм можливості захищати свою країну від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Загалом канадські інструктори зазначили, що вони в захваті від неймовірної мотивації українців і від того, як швидко вони вчаться.

Нагадаємо, що Канада підтримує вступ України до НАТО.  

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