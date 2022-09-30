Канада підтримала вступ України до НАТО

Канада підтримує вступ України до НАТО.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала Жолі.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що їхні держави підтримують якнайшвидше приєднання України до НАТО.

Раніше повідомлялось, що Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.