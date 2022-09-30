Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Танкове побоїще
Танкове побоїще
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
ГоловнаСвіт

Канада підтримала вступ України до НАТО

Раніше з аналогічною заявою виступили країни Балтії.

Канада підтримала вступ України до НАТО
Фото: Скріншот з відео

Канада підтримує вступ України до НАТО.  

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

"Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику "відкритих дверей", – сказала Жолі.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що їхні держави підтримують якнайшвидше приєднання України до НАТО. 

Раніше повідомлялось, що Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також