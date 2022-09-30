«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Танкове побоїще
Танкове побоїще
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
ГоловнаСвіт

Байден назвав анексію українських земель "шахрайською спробою" Росії та "нахабними спробами перекроїти кордони"

"Із нетерпінням чекаю підписання закону від Конгресу, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів на підтримку України".

Байден назвав анексію українських земель "шахрайською спробою" Росії та "нахабними спробами перекроїти кордони"
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джозеф Байден відреагував на заяви Росії про "приєднання" українських територій.

Заяву американського президента оприлюднили на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут ООН і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй", - підкреслив Байден. Він зауважив, що США поважатимуть міжнародно визнані кордони України і продовжать надавати нам підтримку для відновлення контролю над своєю територією.

"У відповідь на фальшиві заяви Росії про анексію Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами сьогодні оголошують про нові санкції... Ми згуртуємо міжнародну спільноту, щоб засудити ці дії та притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжуватимемо забезпечувати Україну обладнанням, необхідним для самооборони, незважаючи на нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда", - йдеться в заяві президента США.

"Я з нетерпінням чекаю підписання закону від Конгресу, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів на підтримку України", - додав Байден. Він також закликав всіх членів міжнародного співтовариства відкинути незаконні спроби Росії з анексії українських територій та "підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, нині президент РФ Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

Лідери Євросоюзу засудили незаконну анексію території України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також