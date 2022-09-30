Байден назвав анексію українських земель "шахрайською спробою" Росії та "нахабними спробами перекроїти кордони"

Президент США Джозеф Байден відреагував на заяви Росії про "приєднання" українських територій.

Заяву американського президента оприлюднили на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут ООН і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй", - підкреслив Байден. Він зауважив, що США поважатимуть міжнародно визнані кордони України і продовжать надавати нам підтримку для відновлення контролю над своєю територією.

"У відповідь на фальшиві заяви Росії про анексію Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами сьогодні оголошують про нові санкції... Ми згуртуємо міжнародну спільноту, щоб засудити ці дії та притягнути Росію до відповідальності. Ми продовжуватимемо забезпечувати Україну обладнанням, необхідним для самооборони, незважаючи на нахабні спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда", - йдеться в заяві президента США.

"Я з нетерпінням чекаю підписання закону від Конгресу, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів на підтримку України", - додав Байден. Він також закликав всіх членів міжнародного співтовариства відкинути незаконні спроби Росії з анексії українських територій та "підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, нині президент РФ Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

Лідери Євросоюзу засудили незаконну анексію території України.